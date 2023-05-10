Murat Muratoğlu: Memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa?

Benim esas merakım, memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa? Nasıl bakacak temsil ettikleri memurların yüzüne? Kimseye görünmeden nasıl binecekler son model araçlarına? Ben size söyleyeyim… Umurlarında olmayacak! Yahu bu adamlar 2013 yılında toplu sözleşme masasında işverenin önerdiğinden daha az zam istemek gibi sendikacılık tarihine geçen bir eyleme imza attılar. Hükümetin verdiği hükümetin vermek istediği yüzde 3+3 zam oranı ile alacakları 223 lira zamma karşı Memur-Sen net 123 lirada ısrar etti. Kabul da ettirdi! Var mı daha beteri? Memurun yaşadığı fakirleşme 90’lı yıllarda olsa en az bir hafta tüm kamu hizmetlerinde yavaşlatma uygulanır, sistem tıkanırdı. Nitekim yapıldı. Zira Fransa’da, İngiltere’de, Hollanda’da böyle bir ihtimalin söz konusu olması bile ülkedeki tüm kamu hizmetlerinin bir hafta durması için yeterli…

Murat Muratoğlu’nun yazısı