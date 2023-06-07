Murat Muratoğlu: Mehmet Şimşek ne kadar dayanır?

Haliyle bizim ekonomi dehalarının teorileri tutmadı. Söz konusu programla birlikte başlatılan faiz indirimleri, kuru baskılama politikalarının sonunda sadece cari açıkta değil, enflasyonda, kurlarda ve hemen tüm makro göstergelerde olumsuz anlamda rekorlar kırıldı.

Önce geçmişte yaratılan enkazı temizle, yeni bir plan inşa et, durumdan nemalanan kısmı aşıp ona uyulması için Erdoğan’ı iknaya çabala, acı reçete nedeniyle milletten küfür ye, ekonomiyi gömüldüğü mezardan ayağa kaldır. Çok zor… Hele beş yıl… Mümkün değil bence…

Murat Muratoğlu’nun yazısı