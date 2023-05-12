Murat Muratoğlu: Maaşta büyük kampanya!

Yaşlandı… Eskiden bu kadar geç kalmazdı. Seçime sadece iki gün kaldı. En güvenilir anketlerden biri açıklandığında kaybettiğini anlayınca mecburen coşmaya başladı. Hele işçi kesimine yapılan zammı gören memurların morali bozulunca, kesenin ağzını iyice açtı. Dağıttıkça dağıtıyor. En düşük memur maaşını 22.000 liraya yükseltiyoruz diye bağırıyor. Son kozlarını oynuyor. Emeklileri de unutmamış. Onları da kapsama alanı içerisine almış. Böyle olmaz Sayın Erdoğan… Tutan mı var? Bin helikoptere para at yukarıdan… Bakkal yönetir gibi ülke ekonomisini yönetince kurtulamıyorsun takladan…

Murat Muratoğlu’nun yazısı