Murat Muratoğlu: Kuvvetle muhtemel hedef tutmayacak ve tahminler hayli aşılacak

Orta Vadeli Program’ı hazırlayan Mehmet Şimşek ve ekibi ne demişti? Yıl sonu cari açık hedefimiz 42.5 milyar dolar… Cari açık, ağustos sonunda 43.1 milyar dolara yükseldi. Hedef aşıldı. Eylül ve ekim aylarında 1.5 milyar dolar civarında cari fazla, kasım ve aralık aylarında tekrar cari açığa dönecek tabela… Kuvvetle muhtemel hedef tutmayacak ve tahminler hayli aşılacak.

Hedef tutsa bile 42.5 milyar dolar açık ne? Dünya bankası 3 yıl içerisinde 35 milyar dolar verebileceğini açıkladı. O da iyi bir ülke olup yaramazlık yapmaz, mültecileri bağrımıza basarsak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı