Murat Muratoğlu: Kur korumalı bitirilmezse düzelme hikaye ekonomide

Kur korumalı bitirilmezse düzelme falan hikaye ekonomide… Bunu Türkiye’nin başına bela edenlere iki çift laf söylemek lazım ama ağzımızı bozmayalım yeni yılın ilk sabahında…

Cari açık illa azalacak. Orta Vadeli Program’a göre eksi 35 milyar dolar seviyesinde olacak. Enerji fiyatlarının düşüşü ve millette para kalmaması destekleyecek bu hedefi…

Diğer yandan Türk Lirası değerli tutulmaya devam ederse kim ne yapsın ki yerli üretimi? Hiç uğraşmaz, ithal eder sürer keyfini… Görürüz o zaman cari açığın halini…

Murat Muratoğlu’nun yazısı