Murat Muratoğlu: Küfrü sonuna kadar hak ediyorsun

Sorunun ana kaynağı kim? Ülkenin başında olan kötü yönetim… Enflasyonun patlaması yetmedi ne oldukları belirsiz 13 milyon mülteciyi doldurdular ülkeye… Sokakta kalacak halleri yok ya… Üç-beş aile bir araya gelip başladılar evleri kiralamaya… Memlekette ne kiracı hayatından memnun ne de ev sahibi… Rayicin 15 bin lira olduğu bir ortamda sen hâlâ 4.000 lira kiraya yüzde 25 zam yapılacak diye hüküm veriyorsan ev sahibinin ettiği küfrü de sonuna kadar hak ediyorsun, hiç kusura bakma… Devlet çok meraklıysa kiracılara kira yardımı yapar. Piyasada son iki yılda çorabın bile fiyatı 3’e katlamışsa, ev fiyatları çoraptan bile fazla artmışsa bunun sorumlusu kim? Kiracıların çoğu durumu görüyor en azından uzlaşılacak bir kira artışına gitmeye çabalıyor. Biliyor ki huzursuzluk çıkacak, ağız tadıyla evinde oturamayacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı