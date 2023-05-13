Murat Muratoğlu: Kime değil neye oy vereceğim?

Doğa düşmanı bir zihniyetin ülkeyi yönetmesi aynı şekilde çok rahatsız ediyor beni… Zeytinlikleri kes, taş ocağı yap. Ormanlıkları kes yerleşime aç… Hele Kanal İstanbul… Kabus gibi… Göz göre göre İstanbul’un celladı bir proje… Savunanlarını görünce tartışmaya bile gerek görmüyorum o zeka seviyesiyle… Ne anlatabilirsin ki embesile? Ben bir basın çalışanıyım. O zaman kendi sektörümdeki duruma bakalım. 2002’de Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içinde 99’uncu sırada olan Türkiye, 2023 endeksinde 165’inci sıraya indi. Çok sayıda gazetecinin gözaltına alındığı, tutuklandığı Türkiye, basın özgürlüğünün ‘vahim’ olduğu ülkeler arasına alınarak, gazetecilerin idam edildiği Afganistan, Sudan, Çin, İran ile aynı gruba dahil oldu.

Murat Muratoğlu’nun yazısı