Murat Muratoğlu: Kazıkların şahı havalimanları!

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Rezalet gibi rezalet… Altı yıldır tek bir tarifeli uçağın inmediği yüzlerce milyon liranın harcandığı klasik iktidar icraatı… Balıkesir Merkez Havalimanı… Belli ki yine birilerine para kazandırıldı.

Öncelikle fizibilitesini yapan, bir milyon kişi kullanır diye hesaplayan arkadaşların elinin ayarını seveyim. Gözlerinin izanını öpeyim. Nasıl böyle bir hesap yapmışlar canı gönülden her birini tek tek tebrik edeyim.

Devasa yapıya bakınca hayli afili duruyor. Kanatları andıran çatısı, cam giydirmeleri, iç dekorasyonu, çevre düzeni, bahçeleri falan…

İşin gizemli tarafı 46 personelle çalışmaya başlayan bugün 78 personele çıkan havalimanı personelinin ne iş yaptığı? Çözebilen var mı?

Daha da beteri yolda… Yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı… 2026 yılında açmayı hedeflediklerini söyledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı…

Bayburt’un nüfusu yaklaşık 90 bin kişi… Almanya’da bile Bayburt’tan daha fazla Bayburtlu var. AVM’ye girsen bir saatte çıkamazsın, yarım saatte bütün Bayburt’u yürüyerek turlarsın.

Bayburt az olur ayıp olmasın diye yanına da Gümüşhane’yi de katmışlar. Oranın da nüfusu 175 bin kişi… Topla ikisini 265 bin kişi…

…

Kütahya’daki Zafer Havalimanı’na devletin verdiği yolcu garantisinin bitiş tarihi 2044 yılı Şubat ayında… Onu kutlayacağız aramızda…

Bu havalimanını yapanlara iç hatlar için yıllık 775 bin, dış hatlar içinse 542 bin yolcu garantisi verildi. Hedef, yıllık 2 milyon yolcuydu. 2024’ün ilk 11 ayında toplam yolcu sayısı 60 bin civarında kaldı. Yani garanti edilenin yüzde 3’ü bile karşılanamadı.

Hedefin altında kalan yolcular için devlet, iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro olmak üzere toplam 227 milyon TL ödedi. Kimse cebinden vermedi. Vergilerimizden gitti.

Bu kadar kazık yedikten sonra havalimanının yolcu hesabını yapanlara bir hayır duası edip hatırını sormak gerekiyor kanımca… Acele etmeyin, 20 yıl daha ödemesi var nasıl olsa…