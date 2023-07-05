Murat Muratoğlu: Kapı kapı borç aranıyor!

Dışa bağımlı, onların parasına muhtaç bir ekonomimiz var. Böyle yazınca hoş görünmüyor ama gerçek bu… Nitekim Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yurtdışını turlaması, yabancı yatırımcılara dil dökmesi anlatıyor bize esas hikâyeyi… Dışa bağımlı bir ekonomi, dedikodu düşkünü bir teyze gibidir… Komşunun ne yaptığı ne ettiği ile hep meşgul hep takiptedir. “Ah Amerika faiz oranlarını yükseltti mi?”, “Ha, Çin’in ekonomisi yavaşladı mı?”, “Peki, Avrupa’daki kriz çözüldü mü?” derken, kendi ekonomini unutuveririz. Sürekli başka ülkelerin ekonomik dalgalanmalarıyla yol almaya çalışırsın. Dolar yükselmiş, Euro çıkmış, altın düşmüş… Dışa bağımlılık ekonomiyi bir denizdeki küçük bir sandal gibi sarsar durur. Elinde bir kürek, önünde dalga dalga sorunlar…

Murat Muratoğlu’nun yazısı