Murat Muratoğlu: İşte bu Şevki Yılmaz’ın verdiği akıldı

Şevki Yılmaz… Her ne kadar sonradan inkar etse de videosu var halen internette… Refah Partisi’nin eski milletvekili kendisi… AKP’nin bir anlamda akili… Ne demişti Şevki Yılmaz Akit TV’de; “AK Partisi kasanın ağzını açması lazım… Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası’nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı? Bunu yayacağız.” Niye yalanlıyor ki söylediklerini? Bedavaya akıl verdi. Nitekim Merkez Bankası’nın şu an uyguladığı strateji Şevki Bey’in sözleri… Mart ve nisan aylarında Merkez Bankası altın rezervlerinden yapılan satışlar 102 tona yükseldi. Önce ABD ve İngiltere Merkez Bankaları nezdinde tutulan Türkiye’ye ait altınların çoğu ülkeye getirildi. Neden orada tutuluyorlardı? Türkiye borçlanmalarında teminat görevi üstleniyorlardı. Ülkedeki altın rezervlerinin 700 tona ulaştığıyla övünen iktidar, döviz rezervleri hızla eriyince, şimdi tonlarca altın rezervini satmaya başladı. İşte bu Şevki Yılmaz’ın verdiği akıldı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı