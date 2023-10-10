Murat Muratoğlu: İsrail bu konuyu, bu kadar sivil kayıptan sonra kapamaz

İşe Hamas açısından bakarsak insancıl olmamasına karşın başarı elde ettiler. Nitekim Arap ülkeleri İsrail ile kanka olmak üzereydiler. “Durun biz hâlâ buradayız” dediler. Artık görmezden gelinemezler. Büyük kumar oynadılar aslında… Dünyanın desteğini alan İsrail’i kim durduracak bu saatten sonra? Zaten bahane aranıyordu. Rota oluşturuldu.

İsrail bu konuyu, bu kadar sivil kayıptan sonra kapamaz. Bundan 4 yıl kadar önce İsrail bir tek İsraillinin cesedini almak için 2.000 Filistinliyi hapishanelerden serbest bıraktı. Son saldırının bilançosu şimdilik 700’den fazla ölü ve 1.000’den fazla esir var. Şok eden haber ise İsrail’in Güney Bölge Komutanı yani en üst düzey generali Hamas esiri…

Murat Muratoğlu’nun yazısı