Murat Muratoğlu: IMF, Türkiye’de büyüme rakamlarının hiçbir anlamı olmadığını göremedi

IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğini tahmin etti. Sevinmemizi istedi… Türkiye’de büyüme rakamlarının hiçbir anlamı olmadığını göremedi. Öncelikle ülke büyümesini açıklayan kurum hangisi? Enflasyon rakamlarını da açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu… Bunun anlamı sana ne kadar büyüme lazım onu söyle, gerisini de çok şey etme. Büyüme dediğin duruma göre değişen bir veri… Depremi bildin mi? Yıkılan apartmanlar tekrar yapılacak ve bu sayede ülkenin büyümesi artacak. Faydası ne? Kanal İstanbul’u yapacaklar. Nasıl? Kazacaklar. İsterlerse kazıyı yarıda bıraksınlar. Kazıyı yaptıkları kadar fiziksel üretim büyümüş olur. Faydasız da olsa ülke yine büyür.

Amerika Birleşik Devletleri… İkinci Dünya Savaşı öncesi efendi efendi büyürken, 1941’de savaşa dahil olmakla beraber ilk yıl yüzde 17.7 büyüdü. 1942 yılında savaş şiddetlendi ve büyüme yüzde 18.9’a yükseldi. 1943 yılına gelindiğinde savaş devam ediyordu ve Amerika’nın büyümesi yüzde 17 gibi oldukça yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştı. Savaş 1945’de bitti o yıl yüzde 1 daraldı! Kore Savaşı başlamadan bir yıl önce, 1949’da, yüzde 0.5 daralan Amerikan ekonomisi, savaşın başladığı 1950’de yüzde 8.7 büyüdü… 1951’de yüzde 8.1 büyüdü… 1952’de yüzde 4.1 büyüdü… Ve 1953’te yüzde 4.7 büyüdü… Savaşın sona ermesinin ardından 1954‘de yüzde 0.6 daraldı! Büyümenin mantığını anladınız mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı