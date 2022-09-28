Murat Muratoğlu: Hisse sahipleri neden bilgilendirilmedi?

Rüzgâr dönüyor, araya girenler oluyor. Hop, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na, “Do&Co ile Türkiye’deki havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasının 15 yıl süreli olarak imzalanmasına karar verilmiştir” açıklaması düşüyor. Burada 100 milyon dolardan bahsediyoruz. Herhalde THY, şerefiye almadan anlaşma yapmadı. Demek ki Do&Co hava parası ödemeyi kabul etti. Yoksa aynı parayı ödemeye razı SATS ile anlaşma imzalanırdı.

Belli ki 100 milyon dolar kuzu incik gibi sıyırmış olmalı! Peki, ben neden göremedim? Neden kayıtlarda rastlamadım? Neden açıklamalarda yok bu paranın izi? Hisse senedi sahipleri neden bilgilendirilmedi? Neden bilançolara yansımadı? Yoksa ben mi kaçırdım? Bak şimdi aklıma takıldı… Keşke sandviçi bekleyeceğime uyuklasaydım. Herhalde mantıklı bir açıklama yollarlar ben de bu köşede yayınlarım.

Murat Muratoğlu’nun yazısı