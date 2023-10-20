Murat Muratoğlu: Hiç hedefleme yapılmasa daha iyi, zaten tutturamıyorlar

Hiç hedefleme yapılmasa daha iyi… Zaten tutturamıyorlar. Mevcut enflasyon açıklansın yeterli… Aksi taktirde iş aleminin saflarından biri bu tahminleri baz alarak yatırım yapacak, pozisyon ayarlayacak, nakit dengesini kuracak, elaman sayısını artıracak, kendi stratejisini ortaya koyacak. Haliyle zarar edecek, sineye çekecek. Şikayet de edemeyecek.

Ciddi anlamda enflasyon hedefi verebilmek için; Merkez Bankası’nın bağımsız olması, maliye politikalarının disiplin altına alınması, finansal sistemin güçlü olması, diğer parasal değişkenlere ilişkin hedeflerin bulunmaması gibi teknik konular söz konusu… Bunların hiçbiri olmadan koyulan hedefin bahis oynamaktan farkı yok ki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı