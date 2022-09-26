Murat Muratoğlu: Helikopterden bakmayan ‘Benim alanım ekonomi’ falan demesin

Mesela İstanbul Zincirlikuyu… Türkiye’de ekonominin kalbi orada atıyor olmalı… Bugüne kadar trafiksiz halini gören olmadı… Özellikle saat 18 civarı ekonomisi adeta patladı. Aynı şekilde Erdoğan da gittiği yere bereket götürüyor bu teşhisle… Konvoyu en az 70 araçtan oluşuyor. Yol bir anda tıklım tıklım oluyor. Haliyle bu durum ne gösteriyor bize? Ekonomide canlılığı… Ekonominin durumunu enflasyona, kişi başı gelire, alım gücüne, cari açığa, borca, istihdam oranına bakıp anlatacak halimiz yok herhalde… Helikopterden bakmayan “benim alanım ekonomi” falan demesin bu alemde…

Murat Muratoğlu’nun yazısı