Murat Muratoğlu: Gariban Avrupa zengin Türkiye’ye karşı

Zavallı Fransızlar! Yıllık ortalama gelirleri kişi başı 40.500 dolar… Bizim 9.000 dolarda gözleri var. Airbus uçakları gibi şeyler yapıyorlar. Savaş uçakları, uzaya attıkları uydular da derken Renault, Citroen ve Peugeot gibi otomobilleri üretiyorlar kendilerince… Zira TOGG’u durduramayacaklar. Sahi biz Fransa’yı boykot ediyorduk. Hatta Erdoğan; “Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın” diye halka seslenmişti. Ne oldu? Durum devam ediyor mu? Ediyor galiba… Keşke sadece Fransa olsa… Millet ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken, Euro fiyatı 20 lirada seyrederken, bırak Fransız malını parasızlıktan Türk malını bile boykot ediyor bizim millet istese de istemese de… Konuşmasında esas darbeyi “Kardeşlerim, göreve geldiğimizde, 94’te İstanbul’un suyu var mıydı?” sorusuyla vurdu. Kimse gıkını çıkartamadı. Oysa cevap aşikardı… Bırak suyu Boğaz bile yoktu. İçmek için taşı sıkıp suyunu çıkarıyorduk. Yıkanma, diş fırçalama, abdest hak getire… Nereden nereye?

Murat Muratoğlu’nun yazısı