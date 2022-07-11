Murat Muratoğlu: Fitch’e göre ha Türkiye’ye borç vermişsin ha Lesotho’ya

“Daha nereye kadar düşebilir ki?” diyorduk ki, kredi notumuz don lastiği bile üretemeyen Afrika ülkelerinden daha düşük seviyeye çekildi. Lesotho diye bir ülke duydunuz mu hiç? Hah işte bizim kredi notumuzu onunla aynı seviyeye indirdi kredi ve derecelendirme şirketi Fitch…

Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülke… Başkenti Maseru… Yaklaşık 2 milyon 100 bin kişi civarında bir nüfusu var. Fitch’e göre ha Türkiye’ye borç vermişsin, ha Lesotho’ya… Yatırımlar aynı riski taşıyor anlamında… Türkiye ne kadar dünya lideriyse ekonomide, Lesotho da hemen yanında…

Yetmedi, Türkiye’nin kredi not görünümü “negatif” olarak bırakıldı ki, “ben düşürmekten sıkılmadım, siz düşmeye doyamadınız, bir kez daha düşürebilirim” mesajı iyice anlaşılsın. Bize layık görülen kredi notunun Türkçe meali; yatırım yapılamaz, son derece spekülatif ve tehlikeli, kredi riskleri çok yüksek, battı batacak yakında yan yatacak ülke demek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı