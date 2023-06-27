Murat Muratoğlu: Ev sahibi-kiracı savaşı

Şunun şurasında bir hafta kaldı. Kira artışlarına yönelik olarak geçtiğimiz yıl getirilen “kiralık konutlara yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak” düzenlemesi 1 Temmuz’da sona eriyor. Haliyle düzenlemenin süresi uzatıldı ancak bayram tatili sonrasında Meclis’te yasalaşacak. Zira bu durumda yeni kiraya verilen ile önceden verilen arasındaki fark iyice açılacak. Ev sahipleri ile kiracılar arasında çok ciddi tartışmalara yol açacak. Sorunun ana kaynağı kim? Ülkenin başında olan kötü yönetim… Faizleri dolayısıyla Türk Lirası’nın getirisini yok edince insanlar ellerindeki Türk Lirası’ndan kurtulmak için her şeyi almaya başladı. Döviz, altın, konut, arsa, araba… Ne varsa… Talep artınca fiyatlar koptu gitti.
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