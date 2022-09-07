Murat Muratoğlu: Erdoğan’ın attığı tweet aslında Türkiye ekonomisinin özeti

Erdoğan’ın attığı tweet aslında Türkiye ekonomisinin özeti… Ne dedi? “2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edilmesiyle yaklaşık 10 milyon dosya ve 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacak. Hayırlı olsun.” Aşağısında yorumlar var. Teşekkür eden, Allah razı olsun diyen… Seçim promosyonuna sevinen…

Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun ve yönettiğiniz ülkede 5.5 milyon vatandaş 2 bin lira ve hatta daha azını ödeyemeyecek durumda. İcra takibi ve haciz işlemine maruz… Kadim halkımız, Anadolu irfanı bunu düşünmediği için yıllardır iktidardalar… Sadece 2 bin lira için bu hale düşenler önce oturup düşünmeliler.

Murat Muratoğlu’nun yazısı