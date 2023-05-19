Murat Muratoğlu: Ekonomiye operasyon çeken yetkili merciler!

AKP, MKYK Üyesi Metin Külünk enteresan bir iddia ortaya attı. “Özel bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?” Nasıl bir operasyon çekildiğini söylemedi. Sahi devletin yetkili ve etkili mercilerinin bağlı olduğu kimdi? Ya ortada operasyon yoksa kötü yönetim varsa kendisi özür dileyecek mi? Yoo!

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Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanın Metin Külünk olduğunu biliyoruz da peki sizce kimdir bu durumda operasyonu yapan? Yetkili ve etkili merciler çıktı taşın altından! Sahi nasıl bir final bekliyor Kur Korumalı’yı? Toplam miktarı 123 milyar doları aştı. Yarın “Bu ülkeye zarar veriyor artık devam etmiyoruz Kur Korumalı’ya” deseler beşte biri bile yok kasada… Nitekim net rezervler eksi 75 milyar dolarda…

Murat Muratoğlu’nun yazısı