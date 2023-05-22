Murat Muratoğlu: Ekonomin kötüyse ülke tehlikede

Seçimde ekonomideki başarısızlığı tescillenmiş Erdoğan önde… Maalesef bu durumun ülkeyi nereye götüreceği çok ciddi bir mesele… Geçmişe gittiğinizde ekonomilerin, devletlerin kaderlerini çizdiğine şahit olabilirsiniz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir söylevinde “Türk tarihi incelenirse bütün yükselme ve gerileme sebeplerinin bir ekonomi meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır” sözleriyle hikayeyi özetlemiştir. Bugün Almanya’nın ortasından duvar geçmiyorsa, Doğu, Batı’ya katılmışsa, sebebi ekonomik olarak diz çökmeleridir. Aynı bağlamda SSCB de örnektir… Rublenin çökmesiyle birlikte SSCB sonrasında Rusya Federasyonu’nun kasasında bugün yüklü miktarda dolar olması manidardır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı