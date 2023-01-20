Murat Muratoğlu: Duyan da Suudilerin zekatı bize geliyor zannedecek

Ülkemizin aciz durumda olduğunu dile getiren bakana herhangi bir cevap verilecek mi? Yoksa hiçbir şey söylemeyerek bu acizlik onaylanacak mı? Nerede savunmasız, kırılganız? Tabii ki ekonomide… Demek İHA’lar, SİHA’ları saymıyorlarsa bu cephede… Yakalasak onları yiyeceğiz ama yüksekten uçuyorlar maşallah…

Nasıl destekleyecek? İhtiyacımız olduğunda dolar verecek… Duyan da Suudilerin zekatı bize geliyor zannedecek! Sahi asgari ücretliler için fakir fukaraya vermek bereket getirir diye kim demişti? Hazine ve Maliye Bakanı Nebati… Aynı zihniyetteler demek ki… Bugün para verir daha fazlasına ihtiyacın olunca emir verir. Gidip de adamlara kızmanın fazla bir anlamı da yok. Bizi bu hale getiren kimdir?

Murat Muratoğlu’nun yazısı