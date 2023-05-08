Murat Muratoğlu: Döviz bitti sıra altına geldi

Kapalıçarşı’da altın büyük montanlı alış-satışlarda normalde dolar ile işlem görürdü… Onu Türk Lirası’na çevirdiler.

Yüksek talep üzerine altın almak isteyen mücevheratçılar, kuyumcular ellerindeki doları bozduruyorlar. Bu durum da bir anlamda dövize, altın ile müdahale anlamına geliyor.

Bütün hikaye seçime kadar dayanabilmek… Yoksa eldeki altınlar “bu güneşe kar mı dayanır” misali eriyorlar.

Peki, seçimden sonra ne olacak? Yaşayıp göreceğiz… Ülke laboratuvar haline geldi… Yıllardır Türkiye ile ilişiğini kesmiş yabancı finans kuruluşları sırf meraktan analistlerini yolluyorlar ülkeye…

Onlar da merak ediyor bu işin sonu nereye varacak diye…

Murat Muratoğlu’nun yazısı