Murat Muratoğlu: Dolar bazında bakacaksın her birine

Türkiye’deki borsanın tarzı ile gelişmiş ülkelerin borsalarını karşılaştırmak elma ile armudu toplamak gibi… Ekonomiler, tamamen farklı dinamikler üzerine kurulmuşlar. Peki Türkiye’de borsa neden rekor üstüne rekor kırıyor? Sebebi enflasyon… Neden? Enflasyon her yıl eritiyor geliri… Parayı korumak için bir şeyler denemeli… Oysa ülke ekonomisi kötüyken şirketler ne kadar iyi olabilir ki? Benzer şekilde bakın Arjantin ve Venezuela borsalarının getirilerine… Bire 10, bire 15 yükselmişler benzer şekilde… Şirketler mi çok sağlam o ülkelerde? Zira malum olduğu üzere Türkiye’nin mevcut ekonomik şartlarında alternatifsiz görünüyor… Piyasada o kadar çok Türk Lirası bolluğu var ki; bu kadar Türk Lirası’nın gidebileceği alan da kısıtlı… Zaten tehlikeli kısım da burası… Bu enflasyon ortamında açıklanan kâr rakamlarının, bilançolardaki sayıların pek bir önemi yok… Maalesef Türk Lirası anlamsız, dolar bazında bakacaksın her birine…
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