Murat Muratoğlu: Dolar ayıp ediyor!

Efendim durduramıyoruz! Neyi? Doların yükselişini… Kendisi Rabia’yı 6 kere yedi, 7’ncisinin yarısına geldi. Boru değil, Bay Dolar 26’yı geçti! Çok ayıp ediyor valla… Üzerine “18+” ibaresi mi yapıştırsak? Resmen Türk Lirası’nı taciz ediyor. Hele 65 yaş üzeri kalbi ve tansiyonu olanlar için direkt yasak koyalım, hiç izlemesinler. Yerinde durmuyor, virüsten bile daha tehlikeli sahneler sunuyor.

Bu arada dünyada dolar yükselmedi, Türk Lirası alçaldı! Dolar, lira karşısında yeni rekorlar kırıyor. Bana ne? Benim param mı var ki dolarım olsun? Yemez. Etkileneceksin sen de! Türk Lirası değer kaybettiğinde fakirleşiyor ülke… Ekonomi “pik” yapıyor hatta “v” tipi toparlanıyor diyen ekonomi yöneticileri çok şükür ülkeyi sefalete sürükledi. En azından bayrağımız inmedi, ezanlar susmadı… Sahi ne alakaydı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı