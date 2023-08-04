Murat Muratoğlu: Doğalgaz fiyatları yüzde 97 oranında ucuzlamış gösterildi

Gerçekler ile açıklananlar o kadar farklı yerdeler ki zeka turnusolü sanki… İnananı çıkarsa anlıyorsun karşındakinin kapasitesini… Sepetlerle oyna, ağırlıklar ile oyna yetmezse topladığın fiyatları çek aşağıya… İnternete bak, varsa girdiğin fiyattan daha ucuzu koy onu oraya… Bütün işleri dalavere…

Şöyle ki, doğalgaz fiyatları yüzde 97 oranında ucuzlamış gösterildi. Bu durum enflasyonu yüzde 2 aşağı çekti. Diğer yandan ev kiralarının yıllık artış oranı yüzde 25’e sabitlenmiş durumda… İsterlerse anlaşıp yüzde 100 zam yapılsın kimin umurunda?

Murat Muratoğlu’nun yazısı