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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Devlet, banka, yapan, yaptıran hepsi birden millete…

Ülkeye kazığın şahikası Zafer Havalimanı satışa çıktı. Şirket ağlıyor, devlet zararda… Sahi bunun hesabını kim tuttu? Zira attığı kazık içimize oturdu!

İtalyan UniCredit Bank, Zafer Havalimanı için 18 yıl vadeli 49 milyon Euro tutarında kredi sağladı. Kefili devlet olunca göster projeyi al krediyi… Devlet sana, sen kredi taksitine, artan da cebe… Sonra devlet, banka, yapan, yaptıran hepsi birden millete…


İşin enteresan tarafı devlet 2044 yılına kadar işletmeye garanti yolcu parası ödeyecek. Ne kadar? Yaklaşık 200 milyon dolar… Harcadığı babadan kalan miras değil milletin alın teri… Onlardan kestiğin vergi… Nereden bakarsan bak ortada ciddi “kâr” olduğu görünüyor. Peki, böyle bir işletmeyi şirket neden devredip, kurtulmak ister ki?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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