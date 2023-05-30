Murat Muratoğlu: Çok daha kötüsünü göreceğiz

Yeni dönem ekonomiye merhem olur mu? Yapmayın gözünüzü seveyim… Ne değişecek? Taze kan, genç yetenek Erdoğan geldi diye yurt dışından yeni para mı gelecek? Yoksa bir mucize mi gerçekleşecek? Seçmene şirin görünebilmek adına bütün ekonomiyi makyajlamaya çalıştılar. Yağmur, seçim ikinci tura kalınca çiselemeye başladı. Makyaj aktı, krediler durdu. Dolar işlemleri kısıtlandı. Firma sahipleri fena ciyakladı. Peki ülkenin şirketleri yurt dışından kaçtan borçlanabilirler? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim, moraliniz bozulmasın. Olan borçlarını kaçtan döndürecekler? Şirketler pavyonda hesap ödemiş tır şoförüne dönecekler. Ödedikleri faiz kadar dolar bazında para kazanabilecekler mi peki? Zor! Bu saatten sonra ne olur derseniz… Çok daha kötüsünü göreceğiz. Elimizde kalan; sorunlu bir bankacılık sektörü, yüksek borçlu reel sektör, daha yüksek faiz, daha yüksek döviz… Zaten yurt dışı yatırımcılar nazarında ekonomisine güvenilemez bir ülkeyiz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı