Murat Muratoğlu: Çiğ köfteci dükkanı açar gibi açılan üniversiteler

Üniversite sayısında yaşanan patlama da aşikar… Normal şartlarda insan gurur duyar. Ama duyamıyor! Neden? Adeta çiğ köfteci dükkanı açar gibi açılan üniversiteler ilçelere kadar yayıldı. Apartman binalarında açılan birçok “tabela üniversitesi” diploma dağıtıyor. Üniversite sayısı arttı da ya akademik-bilimsel kalite? Yerlerde!

Öğrenci fizik dalında eğitim mi görmek istiyor? Herhangi bir öğrenci, hiçbir fizik neti yapmadan sınava girip sadece adını soyadını yazarak Türkiye’deki birkaç fizik bölümüne, temel bilimler alanlarına rahatlıkla yerleşebiliyor. Durum bu! Hadi girdi… Eğitim verenler nitelikli fizik akademisyenleri mi? Öyle başa böyle tarak misali…

Murat Muratoğlu’nun yazısı