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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Cayır cayır sermaye kontrolü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Muhalefetin hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları ve içimizdeki beyinsizler seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla ekonomimize saldırmaktadır” dedi. Nebati’nin geldiği konum itibarıyla ekonomiyi yıkmak için saldırı yapmak gerekli mi? Batırıyor zaten kendi kendini… Daha beteri tarihte görülmedi. Bırak ülkeyi bakkal emanet edilmemeli!

Türkiye’de ekonomi kötü yönetiliyor sanıyorsunuz değil mi? Hiç de değil! Nitekim yönetilemiyor, savruluyor. Koltuğa oturan kendini nimetten sayıyor. Acaba “beyinsiz” derken kimi kastediyor? Sahi piyasada işler nasıl yürüyor? Sorsan serbest piyasa var ama resmi olarak dile getirilmese de hakikat cayır cayır sermaye kontrolü uygulanıyor.


Şirketler bırakın Türk Lirası veya döviz kredi çekmeyi kendi dövizine bile ulaşamıyor. Bankalar günlük limit getirdiler. Kendi hesaplarındaki paralarını çekemiyorlar. Haliyle ödemeler yapılamıyor.

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