Murat Muratoğlu: Bu yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir

Çareler çaresiz kalınca, milletin alım gücü dibe vurunca, geliri artırmak yerine indirim çağrıları yapılmaya başladı. Yüzde 75’e yükselen gıda enflasyonu ve temel gıda maddelerinde olağanüstü fiyat artışlarına çözüm üretemeyince çıkar yol kalmadı. Tabii bir dayanağı olmalıydı. Kuru kuru indirim olur mu? “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı” güzel… O zaman başlasın tüm sektörler, özellikle gıda market zincirleri kampanyaya serisi! İsteyen market TRT’nin bahanesini kullanıp “Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle 100’üncü yıl kutlamalarını ileri bir tarihe erteliyoruz” diyebilir. Aslında gayet mantıklı… Nitekim Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla yüzde 50 indirim yapılacağı dilden dile yayıldı. Dün markete gidenler indirim falan olmadığını görünce fiyatlara baka kaldı… Eğer yüzde 50 indirim yapılsaydı zararına satmayacaklarsa yüzde 100 kâr marjıyla, yani iki katına satıyorlar anlamına gelirdi ki bu çok daha feci…

Üretimi desteklemek, üreticinin maliyetlerini düşürmek yerine sürekli ağır para cezası ve yaptırım söylemi yetmeyince indirim için marketlere ricada bulunmak… Cümlenin devamını bile getiremedim. O derece saçma… Bu yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir. Ülkeyi 21 yıldır yönetirken bu hale getiren acaba kimdir?

Murat Muratoğlu’nun yazısı