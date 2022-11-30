Murat Muratoğlu: Bu rezaleti açıklamaya kelimeler yetmez!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasından gelmedi mi? Sabah akşam Erdoğan’ı övüp ona yaranmaya çalışacağına şu rakamları kamuoyuna bir yorumlasa ya… İstiyorsa önce izin alsın, açıklamaya “yüksek müsaadeleriyle” veya “talimatlarıyla” diye başlasın, benim için fark etmez. Zira bu rezaleti açıklamaya kelimeler yetmez! Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421 artarak 1.5 milyar dolardan, 7.8 milyar dolara yükseldi. Bu muydu sizin ekonomi modeli? Bu yılın ilk 10 ayında ihracat 209 milyar dolar, ithalat 300 milyar dolar olarak gerçekleşti. Modelde 91 milyar dolar açık mı hedeflemişti? Yıllık 103.3 milyar açık mıydı hayalleri?
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