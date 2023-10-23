Murat Muratoğlu: Bu açıklar kendi kendine kapanmayacağına göre nereden toplayacaklar?

Devam edelim bütçeden… Hah işte o bütçe var ya… Açık açık öpmeye doyamadım sizi, 2024’te de bekleyin beni tadında… Temmuz ayında deprem gerekçesiyle çıkartılan ek bütçeyle getirilen ek vergiler, KDV-ÖTV artışlarına rağmen 650 milyar liralık yıl sonu bütçe açığı hedefinin 1.6 trilyon lira olarak gerçekleşeceği ortaya çıkıyor. Olan oldu demeyin, 2024’te ise bunun iki misline ulaşacak düzeyde ve yaklaşık 3 trilyon lira bütçe açığı verileceği öngörülüyor. Anlamı ne? Bu açıklar kendi kendine kapanmayacağına göre nereden toplayacaklar? Bildiniz! Külfeti yine millete… Zira öncesinde yaklaşan yerel seçimler nedeniyle memur, emekli maaşlarına, asgari ücrete yüksek oranlı zamlarla sınırlı bir ferahlık yaratılarak seçimin atlatılacağı anlaşılıyor. Seçim sonrası üzerine rahat bir şeyler al, kendine bir içecek hazırla, ben geliyorum birazdan kırbaçla… Geçtiğimiz yaz yaşadıklarımızın aynısı… Yok fazla bir numarası…
SON HABERLER
Bayğaralar ‘Kafes’te: İşlemedikleri suç yok
Ali Yerlikaya, Adana merkezli altı ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, ‘Bayğaralar’ suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Bitcoin haftaya 30 bin doların üstünde başladı
En yaygın kripto para birimi Bitcoin, haftaya 30 bin doların üstünde başladı.
Elon Musk Wikipedia’ya yeni isim önerdi: S*kipedia
ABD’li milyarder Elon Musk, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın ismini ‘S*kipedia’ yaparsa 1 milyar dolar vereceğini söyledi.
Satışlar düşüşte: İkinci el araçta ilan sayısı 400 binden 1 milyona çıktı
İkinci el araç piyasasında işler tersine döndü. Temmuzda 400 binlerde seyreden ikinci el araç ilanı sayısı ekim sonu itibarıyla 1 milyona ulaştı.
Şehre kahkaha geliyor: İstanbul Komedi Festivali’ne geri sayım
Bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Komedi Festivali 5 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında şehre neşe getirmeye hazırlanıyor.