Murat Muratoğlu: Bu açıklar kendi kendine kapanmayacağına göre nereden toplayacaklar?

Devam edelim bütçeden… Hah işte o bütçe var ya… Açık açık öpmeye doyamadım sizi, 2024’te de bekleyin beni tadında… Temmuz ayında deprem gerekçesiyle çıkartılan ek bütçeyle getirilen ek vergiler, KDV-ÖTV artışlarına rağmen 650 milyar liralık yıl sonu bütçe açığı hedefinin 1.6 trilyon lira olarak gerçekleşeceği ortaya çıkıyor. Olan oldu demeyin, 2024’te ise bunun iki misline ulaşacak düzeyde ve yaklaşık 3 trilyon lira bütçe açığı verileceği öngörülüyor. Anlamı ne? Bu açıklar kendi kendine kapanmayacağına göre nereden toplayacaklar? Bildiniz! Külfeti yine millete… Zira öncesinde yaklaşan yerel seçimler nedeniyle memur, emekli maaşlarına, asgari ücrete yüksek oranlı zamlarla sınırlı bir ferahlık yaratılarak seçimin atlatılacağı anlaşılıyor. Seçim sonrası üzerine rahat bir şeyler al, kendine bir içecek hazırla, ben geliyorum birazdan kırbaçla… Geçtiğimiz yaz yaşadıklarımızın aynısı… Yok fazla bir numarası…

Murat Muratoğlu’nun yazısı