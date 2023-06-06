Murat Muratoğlu: Böyle numara görülmedi

Mayısta açıklanacak enflasyonun kağıt üzerinde ciddi düşüş göstereceği seçim goygoyunda kimsenin aklına gelmedi. Adamlar kazanabilmek için kesenin ağzını açtı falan denildi. Oysa bütçeden kuruş çıkmayacağı gibi çok daha fazlasının gitmesi engellendi. İstatistik Kurumu, mayıs enflasyonu hesabında doğalgaz için “sıfır fiyat” yöntemi uygulayacağını duyurdu. Yani sanki fiyatlar düşmüş gibi hesaba dahil edecekti, etti. Bu arada Karadeniz gazının henüz sisteme girmediği, Rus gazının bir ay bedava dağıtıldığı, Rusya’nın BOTAŞ’tan doğalgaz alacağını da 2024’e ertelediği ortaya çıktı. Buna bağlı olarak da mayıs ayı enflasyon hesaplamasında doğalgaz bedeli yer almayınca açıklanan hayal ürünü resmi rakamlara göre mayısta aylık enflasyon yüzde 0.04 arttı. Seçim döneminde gazın evlere bedava verilmesi enflasyonu 3 puandan fazla düşürdü.

Bu yolla, yıllık enflasyonun düşürülmesi, memur ve emeklilerin temmuzdaki maaş zammı ve enflasyon farkının aşağı çekilmesi sağlandı… Nasıl numara ama… Onca yıldan sonra sihirbaz oldular sonunda… Hem yaratıcı hem sonuç alıcı… Kimin aklına gelmişse öyle üç beş kişiyi değil, milyonları uyutmayı başardı. Aslında eğer verdikleri sözü tutarlarsa çalışan memurun en düşük maaşı 22 bin lira olacak temmuz ayında… Olan emeklilere olacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı