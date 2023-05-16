Murat Muratoğlu: Böyle gidemeyeceği aşikar

Milli Piyango da birine çıkıyor sonuçta… Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansı matematiksel olarak bakarsak piyango tadında… Kazansaydı ne fark edecekti? Ekonomi anlayışı ve sistemi tamamen değişecekti. Peki şimdi değişmeyecek mi? Mevcut yönetim uyguladığı politikalarda bir değişikliğe gitmez duvara çarpana kadar… Yine de böyle gidemeyeceği aşikar… Zaten az ileride duvar…

Şöyle anlatayım, hesabı siz yapın. 2023 bütçe tahmininde bütçe açığı 659.4 milyar lira olarak öngörülmüştü. Hedefi tutturma adına oldukça yüksek tutmuşlardı beklenen açığı… Ocak ayında 32.2, şubat ayında 170, martta ise 47.2 milyar lira açık veren bütçe dengesi, nisanda ise 132.4 milyar lira açık verdi. Böylece ocak-nisan döneminde bütçe açığı 382.4 milyar lira oldu. Yarı çoktan geçildi dört aylık süreçte…

Murat Muratoğlu’nun yazısı