Murat Muratoğlu: Bırak finans merkezi olmayı eğlence merkezi bile olamaz

Reuters, Bloomberg gibi uluslararası haber ajansları Borsa İstanbul’daki olayları “flaş haber” olarak duyurdu. Ucunun hangi siyasi mevkilere ulaşabileceği anlaşılamadığından “sözde” özerk olan düzenleyici-denetleyici kurullar kıllarını bile kıpırdatamadılar. Her şeyi “sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla” yapmıyorlar mıydı? Talimat gelmeyince soruşturma başlatamadılar haliyle… Talimat neden gelmemiş olabilir? İnsanın aklına bin bir türlü senaryo geliyor düşününce… Tabii kafa inşaata yoğunlaşmışken insanın genzine toz kaçıyor bazı hakikatleri anlatmak kolay olmuyor. Hadi kamunun bütün finansal kuruluşları milyonlarca dolarlık binalarını bırakıp taşındılar diyelim… Değişik olarak ne yapacaklar? Camdan birbirlerine el mi sallayacaklar? Birbirlerine para gösterip nispet mi yapacaklar? Demem o ki, finans merkezi, alışveriş merkezi gibi bir şey değil… Daha nasıl anlatsam bilemiyorum ama İstanbul bu zihin yapısıyla, yönetim anlayışıyla, hukuk alt yapısıyla bırak finans merkezi olmayı eğlence merkezi bile olamaz.
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