Murat Muratoğlu: Bir yanda ‘sıkılaştırma’ diyorsun diğer yanda ‘genişliyorsun’

Parasal sıkılaştırma “faiz artışı” anlamında… Eyvallah… Peki EYT’lilere yapılacak ödemeler ve maaşlar… Kamu işçilerine ve asgari ücrete verilen zam ile altı aylık enflasyonun asgarisi belli zaten.

En düşük memur maaşı 22 bin… Emekli de payını alacak herhalde… Bunun adına dünyanın her yerinde “parasal genişleme” deniliyor. Ha helikopterden para atmışsın ha devletin kesesinden zam yapmışsın. Bir yanda “sıkılaştırma” diyorsun diğer yanda “genişliyorsun” ve kendinle çelişiyorsun. Tamam enkaz devraldın ama ne yapmayı planlıyorsun? Belli değil! Muhtemelen; “Düşündük taşındık ne yaparız bizde bulamadık” diyemediler faiz artırıp idare ettiler. Yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin, yandaşlara milyarlar yedirmenin faturası sadece faiz artırımı ile toparlanır mı sizce?

Murat Muratoğlu’nun yazısı