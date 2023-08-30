Murat Muratoğlu: Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri…

Yıllarca faizleri baskılayıp enflasyonun altında faiz vermeye devam edelim. Parasının eridiğini gören vatandaşı dövize yönelince isyan edelim. Şimdi uğraşıp duralım ki elindeki dövizi bozup tekrar Türk Lirası’na yönelsin. Onun yerine Kur Korumalı Mevduat yapsınlar… Dur! Yine vazgeçtik… Yapmasınlar. Hatta Kur Korumalı yaptıran bankalara ceza yazılsın. Peki insanlar parayı ne yapsın? Münasip bir işe yatırsın… Vergiyi artıralım. Cep telefonu alınca devletin de bir yeri şişmesin, ona da alalım. Otomobil alanın cebinde para bırakmayalım. Kalmışsa onu da benzin alırken tırtıklayalım. Tekne, yat, kotra alanı yüksek vergi ile üzmeyelim. Herkes işe yatıyla gitsin. Tekne mazotunda kısın vergiyi de teşvik etmiş olalım. Zira zam yapılsın ama zam denilmesin. Ayarlama, düzenleme denilsin. Ayıp olmasın.

(…)

Maşallah her biri şahane kararlar. Müthiş iş çıkartıyorlar. Baktılar ülke ekonomisi kendi kendine bir türlü yıkılmıyor, el atıp ellerinden geleni yapıyorlar. Ha yıktılar, ha yıkacaklar! Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, susuz Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi! Ülkeyi yönetmek kolay mı sandın? Kolay olsa sen yapardın.

Murat Muratoğlu’nun yazısı