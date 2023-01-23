Murat Muratoğlu: Bakan böyle bir rezalet karşısında koltukta hala nasıl oturabiliyor?

Nasıl oluyor aklım almıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı böylesine bir rezalet karşısında o koltukta hâlâ nasıl oturabiliyor? Hikaye çok enteresan… Bildiğin soygun yapmışlar, yakalanmışlar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik üretim-dağıtım şirketinin faturalarda yanlışlıkla veya kasti olarak fazladan para tahsil ettiklerini tespit etti. Ne kadar? Tam 11 milyar lira… Kime yaslamışlar? Vatandaşlara! Kasti veya yanlışlıkla!

Murat Muratoğlu’nun yazısı