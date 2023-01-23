Murat Muratoğlu: Bakan böyle bir rezalet karşısında koltukta hala nasıl oturabiliyor?

Nasıl oluyor aklım almıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı böylesine bir rezalet karşısında o koltukta hâlâ nasıl oturabiliyor? Hikaye çok enteresan… Bildiğin soygun yapmışlar, yakalanmışlar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik üretim-dağıtım şirketinin faturalarda yanlışlıkla veya kasti olarak fazladan para tahsil ettiklerini tespit etti. Ne kadar? Tam 11 milyar lira… Kime yaslamışlar? Vatandaşlara! Kasti veya yanlışlıkla!
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147 günlük vekiller, emekli aylığı istiyor
2015’te düzenlenen iki genel seçim arasında görev yapan vekillerin emeklilik haklarından yararlanmak için kulise başladığı öğrenildi.
Pamela Anderson: Tim Allen sette penisini gösterip ‘Şimdi ödeştik’ dedi
ABD’li model ve oyuncu Pamela Anderson, önümüzdeki günlerde çıkacak anı kitabında, komedyen Tim Allen’ın kendisini nasıl taciz ettiğini de anlattı.
THY çalışanlarına enflasyon farkı üstüne yüzde 4,6 ilave zam
Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının ücretlerine, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere, geçen sene haziran-aralık enflasyonu farkının üzerine yüzde 4,6 eklenerek artış yapılmasına karar verildi.
Sıfır araç sorunu ikinci el fiyatlarını zıplattı
Otomobil pazarında sıfır araç ‘bulunamaması’ sorunu, ikinci ele de yansıdı. Bu durum ikinci el araç fiyatlarının yüzde 6 artmasına yol açtı.
The Last of Us’ın yaratıcısı: Oyun sektöründekiler örgütlenmeli
The Last of Us yardımcı yönetmeni Bruce Straley, oyun şirketlerinde sendikalaşmanın, toplu pazarlık için çıkış noktası olduğunu söyledi.
Akşener, Demirtaş’la diyaloğunu anlattı
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Brezilya ve Arjantin, ortak para birimine geçebilir
Brezilya ve Arjantin, ortak bir para biriminin kullanılması dahil daha fazla ekonomik entegrasyon için görüşmelere başladı. Ortak para birimi hedefi, sonrasında Güney Amerika’nın tamamına yayılabilir.
Mackolik halka arzına 31 kat talep
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Ekonomist Ağaoğlu: Borsada kantarın topuzu kaçıyor
Ekonomist Ali Ağaoğlu, seneye dalgalı bir seyirle başlayan borsada bir ‘destek çabası’ olduğunu belirterek ”Borsada kantarın topuzu kaçıyor” dedi.
Suudi Arabistan’daki ilk maçında teknik direktöründen Ronaldo’ya övgü
Al Nassr teknik direktörü Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo’nun, dün oynanan maçta atılan golde doğrudan katkısı olmamasına rağmen yeni takımının Al Ettifaq’a karşı kazanmasında payı olduğunu söyledi.