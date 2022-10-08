Murat Muratoğlu: ‘Almanya modeli’ diyenlere bakmayın, Almanya’da kaç kişi attığı tweet sebebiyle hapis yatıyor?

Kimse kimseyi kandırmasın! Bu işin nereye gideceğini, bu kanunun neden alelacele Meclis’e getirildiğini hepimiz biliyoruz. Adını “dezenformasyon yasası” koymak içeriği değiştirmiyor. Hadi İktidarın bu hevesini anlarım ama muhalefetin cılız bir iki itiraz sonrası sessiz kalıp çanak tutması ne manada? Zira yerel seçimleri önce sosyal medyada kaybeden bir iktidar için daha önemli bir gündem maddesi olamaz.

Şirinlik olsun diye ‘Almanya modeli’ diyenlere bakmayın. Orada da böyle bir uygulama yok! Almanya’da kaç kişi attığı tweet sebebiyle hapis yatıyor? Ne olacağını söyleyeyim Türkiye’de… Her şey de olduğu gibi bu da baskı unsuru olarak kullanılacak. Belli bir noktadan sonra muhalif söylem filtresi açılacak. Hem de kanuna dayandırılacak.

Asıl maksat ise istemedikleri haberleri ‘yalan haber’ diye nitelendirip cezalandırmak. Hop işsizlikten kendini yaktı biri… Kaldır! Rüşvet mi almış? Kaldır! Akrabasını devlet kurumunun başına getirdi. Kaldır! Dört yerden birden maaş alıyor partili… Kaldır! Vakıf yurdunda çocuk istismarı… Kaldır! Şatafat, israf, rant siyaseti… Kaldır! Sonra da cezalandır! Yapanı değil söyleyeni!

Murat Muratoğlu’nun yazısı