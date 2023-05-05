Murat Muratoğlu: Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan şirketleri bile gelmiyor

Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan şirketleri bile gelmiyor. Sadece vatandaşları bu vahşi cazibemize kapılıyor. Amaçları Türkiye’yi köprü olarak kullanıp kapağı Avrupa’ya atmak. Söylediklerine inanacak kitle bırak ülkeyi, kendi şehrinden bile çıkmamış halde… Yıllarca Türkiye’yi kıskanıyorlar yalanlarına bile inanmışlar, buna mı inanmayacaklar? Uluslararası şirket dediklerinin arasında Arap olmayanı var mı? Güvenli liman derken Mersin Limanı’nda muz konteynırlarından bahsediyorsa o işle başka bir bakan ilgileniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye sunduğu 2022 yılı Uluslararası Narkotik Mücadele Stratejisi Raporu’nda Türkiye’yi “uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında transit, kara para trafiğinin merkezi” olarak nitelendirdi.
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