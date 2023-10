Murat Muratoğlu: 70 yıldır bu kimsenin aklına gelmemişti

Bütün kaynakları bitirdi, gözünü beygirlere dikti. Türkiye Jokey Kulübü ile imzalanan anlaşmayla At Yarışı Düzenleme ve Bahis Toplama yetkisi, Türkiye Varlık Fonu’na verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olan hak bakanlıktan alındı. Oysa 1953’ten beri yani 70 yıldır bu kimsenin aklına gelmemişti. Düzenlenen at yarışlarından elde edilen bahis gelirlerinin bir bölümünü ikramiye olarak dağıtırken, ağırlıklı tutar safkan yarış atlarının yetiştirilmesi, at ırklarının ıslahı ve besiciliğin, hayvancılığın desteklenmesi için kullanılıyordu. Şimdi 10 yıl süreyle At Yarışı Düzenleme ve Bahis Toplama yetkisi Varlık Fonu uhdesinde… Neden böyle bir değişiklik yapıldı? Varlık Fonu at yarışlarından elde edilen hasılatı ve bahis gelirlerini teminat göstererek borçlanmaya gidebilecek. At Yarışı Düzenleme ve Bahis Gelirlerini toplama lisansını yerli veya yabancı bir başka bahis şirketine devredebilecek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı