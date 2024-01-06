Murat Muraoğlu: Mehmet Şimşek’in atladığı ufak detay

Mehmet Şimşek bütçenin gayet iyi durumda olduğunu, mali disiplinin sağlandığını ve artık iş insanlarının Türk Lirası’na güvenmelerinin zamanının geldiğini söyledi. Hatta “Neden dolar kurunun daha yukarıda olmasını bekliyorsunuz?” diye sorarak sitem etti.

Kendisi sanki bu ülkede daha önce seçim geçirmemiş gibi… AKP anketlerde geride olduğunu gördüğü her seçim öncesi çok büyük miktarda para sürer piyasalara…

Zira seçim sonrası iş çok farklı yerlere gidebilir. Dışarıdan kaliteli para gelmeyince sınırlı iç kaynaklar ile bir ekonomi modeli yaratmaya çalışıyoruz. Yani zar atıyoruz.

Konuştuğu iş adamları kendilerine anlatılan her süslü tabloya inansaydı bugün o pozisyonda olurlar mıydı? Mehmet Şimşek’in atladığı ufak detay buydu…

Murat Muratoğlu’nun yazısı