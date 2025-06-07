Murat Gülderen: Apple Intelligence özelliklerinin daha da geliştirilmesi bekleniyor

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iOS 26’da yapay zeka yani Apple Intelligence özelliklerinin daha da geliştirilmesi bekleniyor. Bu, Siri’nin yapay zeka yeteneklerinin önemli ölçüde artırılması ve yapay zekanın daha fazla Apple uygulamasına yayılması anlamına geliyor. Yapay zeka destekli pil yönetimi modu iPhone’ların batarya kullanımını cihazın kullanım alışkanlıklarına göre optimize edecek. Yani sistem gereksiz güç tüketimini azaltacak.

iPad’lerdeki çoklu görev özelliği olan Sahne Yöneticisi’ne benzer bir işlevselliğin iPhone’lara gelmesi bekleniyor. Bu, USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone’ların harici bir ekrana bağlandığında daha gelişmiş bir masaüstü benzeri deneyim sunmasını sağlayabilir. Yani iPhone’ların, harici bir ekrana bağlandığında aynı anda birden fazla uygulama ile çalışmaya olanak tanıyan çoklu pencere arayüzü sunması bekleniyor.

Murat Gülderen’in yazısı