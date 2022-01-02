Murat Bardakçı: Yılın zor geçeceğini bilmek için bakla atmaya, yıldızname bakmaya gerek yok

Geçen gün sözünü ettiğim ihtimal doğru çıktı; eski senelerdeki bakla atan falcı kadınların zamâne versiyonu olan astrologlar 2021’nin son gününde ekranlara üşüştüler, gazete sayfalarını parsellediler ve yıldız haritalarına bakıp yeni sene hakkındaki kehanetlerini söylediler.
Neredeyse hepsinin ortak fikri, 2022’nin “zor” geçeceği idi…
Önümüzde zor günlerin bulunduğunu bilmek için ne bakla atmaya, ne yıldıznamelere bakmaya ne de “Jüpiter’in eşek burcundan çıkıp katır burcuna girmesi, üstelik Satürn’ün bokluböcek burcunda kalmaya devam etmesi hiç de iyi değildir” gibisinden astrolojik gevelemelere lüzum vardır!