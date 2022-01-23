Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Bardakçı: 94 yıldır kullandığımız alfabeyle yazılan metni okuyamayacak hale geldiysek akıbetimiz karanlık

Mesele şu: Küçükçekmece Belediyesi, Cennet Sanat ve Kültür Merkezi’nde Yahya Kemal’i konu alan “Son Fasılda Bir Ömür” diye bir sergi açmış ve edebiyat meraklıları şairin “Allah Baki” isimli şiiri ile ilk defa bu sergi sayesinde buluşmuşlar!

Bir haber ajansı da sergiyi baştan aşağı hatalarla dolu halde haber yapıp abonelerine göndermiş ve güzide basınımız bu yanlışlar silsilesini gözü kapalı vaziyette tepe tepe kullanmış! (…)


Bir manzumenin sıradan şiir mi yoksa mezartaşı kitabesi mi olduğunu anlayamayacak ve 94 senedir kullandığımız alfabe ile yazılmış bir metni bile okuyamayacak hâle geldi isek, âkıbetimiz karanlıktır!

Murat Bardakçı’nın yazısı

SON HABERLER

Aman canım giderlerse gitsinler, memlekette hekim mi yok!

Belli bir yaşa gelen ve her nasılsa aklı başında kalabilmiş yurttaşın, zaman zaman yoğun biçimde hissettiği yılgınlığın bir gerekçesi, irili ufaklı saçmalıkların insanın içinde giderek büyüyüp sertleşen bir düğüme dönüşmesi. Bir günde değil, bir gün bıkıyoruz tanık olduklarımızdan.

Enerji kesintilerinin konutlara da yansıması bekleniyor

Diken’e konuşan sektör kaynakları, Enerji Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de 4 bin 500 megavat enerji kesme kararı aldığını, kesintilerin OSB’lerle sınırlı kalmayıp önümüzdeki günlerde meskenlere yansımasının beklendiğini aktardı.