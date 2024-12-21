Murat Ağırel: TikTok dolandırıcıları suçlarını itiraf etmiş

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Soruşturma kapsamında ATM’lere aparat yerleştirerek kredi kartlarını kopyalayan İmam Fettah Altınyüzük isimli kişiye ve suç ortaklarına ulaşmış.

Bu dolandırıcılar suçlarını itiraf etmiş. Örgüt lideri olarak Mustafa Daşdemir isimli kişi tespit edilmiş. Kopyalanan kredi kartı bilgilerini Alihan Caynak isimli bir kişi Bulgaristan ve başka ülkelerdeki kişilere gönderiyormuş. Bu kişiler ele geçirdikleri veya temin ettikleri banka hesap bilgileri/kredi kartı bilgilerini Google Play hesaplarına veya Apple kimliklerine ödeme yöntemi olarak tanımladıkları belirlenmiş. Tanımlanan banka kredi kartlarından Google/Apple hesaplarına bakiye yükledikleri sonrasında TikTok uygulamasından jeton yükleme işlemi gerçekleştirdikleri, TikTok hesaplarına yüklenen jetonları anlaşmalı/irtibatlı oldukları yayıncılara canlı yayın esnasında hediye olarak gönderdikleri tespit edilmiş.

Satın aldıkları jetonları yani bu jeton ile aldıkları hediyeleri, canlı yayın yapan kullanıcılara gönderiyorlarmış. Ancak hediye sadece ismi, aslında canlı yayın yapan kullanıcı ile anlaşarak hediye gönderilen jetonları tekrar iade alıyorlarmış. Canlı yayın yapan kişi de kendisine gönderilen tutardan büyük bir komisyon alıyormuş. Alihan Caynak isimli şahsın yayıncılardan aldığı komisyon tutarlarını dikkat çekmemek amacıyla kardeşinin ve babasının banka hesaplarına yatırılmasını sağladığı da anlaşılmış.

MASAK konuyu incelemiş.

Para transfer ilişkisi bulunan 10 farklı grubun varlığına ulaşılmış. Bu gruptaki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve gruptaki kişi sayısının 3 ile 20 kişi arasında değiştiği tespit edilmiş. Grupta yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile aralarında para transfer işlemlerinin olduğu belirlenmiş. Küçümsemeyin. Bu platform üzerinden milyarlarca lira döndüğü belirlenmiş.

Murat Ağırel’in yazısı