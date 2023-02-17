Murat Ağırel: Tarikat yurtları neden yurttaşlara tahsis edilmez?

Biliyorsunuz depremzedeler alınan ani bir karar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu karar nedeniyle de üniversitelerde öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı. Salgın döneminde okullarından ve eğitimden uzak kalan, ülkenin yarını gençler bir kez daha deprem felaketi nedeni ile okullarından uzaklaşmış oldu.

Zaten bu ülkede ne olursa olsun ilk kurban edilen şey hep eğitim oluyor.

Bilinçaltında eğitimi bu kadar geri plana iten topraklarda haliyle kafamızı felaketlerden kaldıramıyoruz.

Bakın mevcut yurtların kapasitesi 850 bin kişi ancak 8 milyon üniversite öğrencisi var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindeki yurtlar tahsis ediliyor anladım.

Peki, devlet kurumlarının yurtları tahsis edilirken, devlet kurumlarının binalarının ve arazilerinin tahsis edildiği tarikat, vakıf ve derneklere ait özel yurtlar neden yurttaşlara tahsis edilmez?

Zaten öğrencilerin barınma sorunu var. Yurtlar yetersiz. Bakanlık yurt yapmak yerine elindeki tüm imkânları iktidarın arka bahçesi olan ve yönetiminde iktidar temsilcilerinin ve temsilcilerinin çocuklarının, yakınlarının bulunduğu vakıf ve derneklere tahsis ediyor.

Biz böyle yazınca da “Düşmanlık yaratıyorsunuz” diyorlar. Ama bu ikiyüzlü tavır bıktırdı artık.

Murat Ağırel’in yazısı