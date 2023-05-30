Murat Ağırel: Montaj kazandı

“Niye aday oldu, İmamoğlu aday olsaydı kazanırdı, Mansur Yavaş tek aday olmalıydı” kolaycılığına girmeyeceğim.

Eleştirdiğim nokta, ilk turda elimizle kalp yapana kadar ikinci turda yapılan seçim kampanyasını baştan sona gerçekleştirememek…

Yazılı ve görsel medyanın yüzde 90’ını elinde bulunduran, devletin tüm kurumlarını parti teşkilatı gibi kullanan ve kurumların tüm imkânlarını teşkilatlarına kullandıran, camilerde miting yapan bir rakibe karşı alınması gereken hiçbir önlem alınmadı.

Altılı masanın her şey kontrol altında söylemlerinin hepsinin boş olduğunu çok net gördük. Her şey kontrol altında dedikleri TBMM’de alınacak milletvekili sayısından ibaret olduğunu görmüş olduk.

Seçmen sayısındaki tuhaflıklara dikkat çektik umursanmadı, ev alma ve şirket kurma karşılığı dağıtılan yüz binlerce vatandaşlık ile ilgili yazılar yazdık, belgeleri sunduk, “Seçimi etkileyecek sayıda değil” denildi.

Anlatamadık ve sonuçta 2018’de nasıl “Adam kazandı” ise 2023’te de “Montaj kazandı.”

Murat Ağırel’in yazısı