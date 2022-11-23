Murat Ağırel: Milyarlarca lirayı kaçak göçmenlerin su tüketimi için harcıyoruz

Suriye’den gelen düzensiz göç Gaziantep nüfusunu tahminlerin üzerinde artırmış. Bu nedenle nüfus artışı nedeniyle sadece GASKİ tek başına bir yılda 830 milyon TL fazladan masrafa girmiş.

Artan su tüketimi belediyelere dolayısıyla devlet hazinesine çok büyük bir ekstra yük oluşturmuş.

Bakın 1 milyar liraya yakın harcamadan bahsediyoruz ve bu sadece Gaziantep’te yaşanıyor. Kilis’te, Hatay’da, Şanlıurfa’da ve İmamoğlu’nun açıklamasına göre İstanbul’da da benzer bir harcama söz konusu.

Yani biz milyarlarca lirayı ekstradan kaçak göçmenlerin su tüketimi için harcıyoruz.

… mesele aslında göçmenlere fazladan harcanan paradan daha önemli bir noktaya geliyor.

Hele kuraklık bu kadar arttıkça…

Murat Ağırel’in yazısı